Pagelle Roma-Empoli 7-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Roma-Empoli 7-0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico tutto facile per i giallorossi contro la squadra che fin qui non ha ancora segnato ne totalizzato punti. In gol Dybala con una doppietta, uno su rigore, quindi anche Renato Sanches e c’è l’autogol sfortunatissimo di Grassi, poi nel secondo tempo Cristante con una conclusione splendida, Lukaku alla prima gioia con la nuova maglia e anche Mancini. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 7, Llorente 6.5, Ndicka 7; Kristensen 7, Renato Sanches 7.5 (1’ st Bove 6.5), Paredes 6.5 (30’ st Pagano 6), Cristante 7.5, Spinazzola 7 (38’ st El Shaarawy sv); Dybala 7.5 (18’ st Belotti 7), Lukaku 7 (38’ st Azmoun sv).

In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Zalewski, Pisilli.

Allenatore: Mourinho 7.5.

EMPOLI (4-3-3): Berisha 4; Bereszynski 4, Walukiewicz 4 (1’ st Ismajli 4.5), Luperto 4.5, Pezzella 5; Maleh 5, Grassi 4.5, Fazzini 5 (1’ st Bastoni 5); Cancellieri 5 (15’ st Baldanzi 6), Destro 4.5 (15’ st Caputo 5.5), Cambiaghi 4 (39’ st Shpendi sv).

In panchina: Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Ebuehi, Kovalenko, Marin, Ranocchia, Gyasi.

Allenatore: Zanetti 4.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata 6.

RETI: 2’ pt rig. Dybala, 8’ pt Renato Sanches, 35’ pt aut. Grassi, 10’ st Dybala, 35’ st Cristante, 37’ st Lukaku, 40’ st Mancini.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Dybala, Renato Sanches, Cancellieri, Maleh. Angoli: 2-6. Recupero. 3’ pt, 3’ st.