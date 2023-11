Serie C 2023/24: la Torres frena in vetta, Carrarese di misura sul Pescara

Dodicesima giornata di Serie C 2023/24: frena la Torres, pareggio tra Olbia e Lucchese.

La Carrarese si impone di misura sul Pescara, termina 1-0 allo Stadio dei Marmi. Padroni di casa in vantaggio nella prima frazione di gioco. Dopo diversi tentativi da parte dei biancazzurri prima con Merola e poi con un tiro da fuori di Aloi. Sono però gli uomini di Dal Canto a sbloccarla al 28esimo con la bellissima rete di Panico. L’attaccante numero 10, si accentra in area, smarca dei difensori avversari e va alla conclusione con un tiro a giro terminato all’angolino. Seconda frazione a ritmi bassi e zero marcature, delfini che stallano in quinta posizione.

Frena la Torres in vetta, l’Entella si impone con una doppia marcatura sulla prima in classifica. I padroni di casa conquistano la quarta vittoria grazie alla rete di Bonini messa a segno al sesto minuto di gioco e con l’autorete di Siniega insaccata sul finale. Reti inviolate e quindi pari tra Olbia e Lucchese.