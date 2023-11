MOVIOLA – Cagliari-Genoa, gol annullato a Luvumbo: spinta lieve su Vasquez

Episodio da moviola in Cagliari-Genoa, quando Zito Luvumbo segna il gol del vantaggio ma con l’esultanza che gli viene strozzata in gola dal fischio dell’arbitro Guida che annulla per un precedente fallo dell’attaccante sardo. Decisione al limite, ma supportabile: il fischietto campano vede una spinta, lieve ma che c’è, che fa definitivamente perdere l’equilibrio a Vasquez, che pareva già in caduta. Si continua solo per dare spazio al Var di intervenire, ma il fischio arbitrale con l’azione in controllo non consente margini di manovra al monitor e la rete è annullata in modo comunque corretto.