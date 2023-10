LIVE – Brindisi-Monopoli, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Brindisi-Monopoli, match valido per il girone C di Serie C 2023/2024. Derby pugliese accesissimo quello del Fanuzzi che riapre i battenti dopo la chiusura: le due formazioni hanno cominciato male, 10 punti per i padroni di casa, 8 per gli ospiti che si trovano al penultimo posto. Bisogna risalire la china, chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 20.45 di domenica 29 ottobre.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Brindisi-Monopoli ore 20.45