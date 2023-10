Napoli-Milan, Giroud e Leao furiosi con Pioli: non accettano la sostituzione in modo plateale

Rabbia di Olivier Giroud e di Rafael Leao nel momento in cui Stefano Pioli ha deciso di operare una doppia sostituzione nel finale di Napoli-Milan. L’esterno portoghese, una volta uscito dal campo, si è scagliato nei confronti del suo allenatore chiedendogli il motivo del cambio, mentre ancor più plateale il disappunto dell’attaccante francese, che ancora in campo una volta vista la lavagnetta col suo numero ha mostrato in modo chiaro tutta la sua contrarietà a questo cambio scelto dal suo allenatore. Dentro Okafor e Jovic.