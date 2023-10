Karate, Mondiali Budapest 2023: arrivano altre 4 medaglie per l’Italia nella giornata finale

Altre quattro medaglie per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali di karate andati in scena in quel di Budapest. La squadra di kata femminile (Terryana D’Onofrio, Elena Roversi e Michela Rizzo) e Valerio Di Cocco hanno messo al collo l’argento, mentre le squadre maschili di kata e kumite hanno vinto il bronzo. Il totale arriva a dieci tra kata e kumite senior e parakarate.