Brindisi-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Monopoli, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Altro giro, altro turno che vede due squadre alla ricerca di punti salvezza in uno scontro che assume tutte le sembianze di un match salvezza. La partita inizierà dalle 20.45, in diretta su Sky Sport 254 e NOW.

