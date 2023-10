LIVE – Brindisi-Juve Stabia 1-1: recupero Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Brindisi-Juve Stabia, match valido per la settima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Gli ospiti vorranno allungare sul Benevento e prendersi ancora di più la vetta della classifica di Serie C del Girone C. Ad attendere la Juve Stabia ci sarà il Brindisi che per uscire dai bassi fondi della classifica dovrà fare in modo di uscire da questo match con punti. Sportface.it vi offrirà la diretta testuale dell’evento. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di martedì 10 ottobre.

BRINDISI-JUVE STABIA 1-1 (16’ rig Candellone, 52’ Valenti)

90’+5 Finisce qui. Brindisi-Juve Stabia termina 1-1 al termine di una partita pazza in cui è successo di tutto.

90’ 5 minuti di recupero.

87’ Simone Ganz sbaglia dagli undici metri! Tiro centrale parato da Thiam! Si rimane 1-1.

86’ Calcio di rigore per il Brindisi! Spallata irruenta del difensore della Juve Stabia ai danni dell’attaccante brindisino. L’arbitro indica il dischetto.

80’ Espulso Galano! Il centrocampista del Brindisi, dopo una trattenuta in mezzo al campo, entrato sul terreno di gioco da pochi minuti, reagisce colpendo in volto Guarracini. 10 vs 10 per gli ultimi dieci minuti più recupero.

73’ Sfiora il gol il Brindisi! Nicolao non arriva a spingere in porta il pallone a pochi metri dal portiere dopo un cross basso insidioso.

65’ Incredibile occasione per la Juve Stabia! Recupero in mezzo al campo di Davide Buglio che pochi secondi tempo ha sul piede il gol del nuovo vantaggio. Spreca aprendo troppo il piattone davanti a Saio.

62’ Ammonito il portiere degli ospiti per perdita di tempo.

60’ Grandissima occasione per il Brindisi sul piede di Bunino! Ottima girata in area di rigore dopo una carambola, grande risposta di Thiam.

57’ Calcio dì punizione pericoloso per il Brindisi dal limite sul lato destro dell’area di rigore.

55’ Insiste il Brindisi, forte dell’uomo in più, alla ricerca del gol del vantaggio.

52’ GOOOLL! GOOOLL! Brindisi che trova il pareggio grazie alla deviazione di Valenti sulla sponda di testa di Fall! 1-1.

50’ Buon avvio di ripresa del Brindisi che schiaccia nella propria metà campo la Juve Stabia.

46’ Parte il secondo tempo al Fanuzzi.

45’+2 Termina il primo tempo. Juve Stabia in vantaggio grazie al gol di Candellone su calcio di rigore. Ospiti che sono rimasti anche in 10 per l’espulsione di Romeo a seguito di un parapiglia dopo il gol.

45’ 2 minuti di recupero.

43’ Ceesay colpisce di testa in area di rigore da buona posizione sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma colpisce male col pallone che termina sul fondo.

37’ Contatto dubbio su Fall in area di rigore! Non c’è nulla per l’arbitro.

31’ Continua il possesso palla sterile del Brindisi, che seppur in superiorità numerica, fa fatica a rendersi pericoloso.



26’ Juve Stabia dopo l’espulsione tutta dietro la linea della palla, il Brindisi prova a salire in cerca del gol del pareggio.

17’ Incredibile quello che sta succedendo al Fanuzzi! Federico Romeo, attaccante della Juve Stabia, Espulso dopo un parapiglia a seguito del gol del vantaggio siglato da Candellone. Juve Stabia in 10!

16’ GOOOLL! GOOOLL! Juve Stabia in vantaggio. Leonardo Candellone porta in vantaggio gli ospiti spiazzando il portiere brindisino! 0-1.

15’ Calcio di rigore per la Juve Stabia!

14’ Occasione Juve Stabia dagli sviluppi di un calcio d’angolo! Bellich colpisce al volo su un cross partito dalla destra. Grande risposta di Saio!

8’ Ritmi bassi, Brindisi più intraprendente in questo avvio.

1’ Comincia il match! Fischia il signor Fabrizio Cavaliere.

18.25 Buonasera amici di SportFace e benvenuti alla cronaca della partita Brindisi-Juve Stabia. Il recupero della settima giornata del girone C della Serie C. Gli ospiti, i capolisti, vogliono provare ad allungare sul Benevento, mentre i padroni di casa sono in cerca di punti per staccarsi dalla zona retrocessione.