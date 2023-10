Juventus “Together, a Black & White show”, programma e telecronisti Sky Sport amichevole Legends

Il programma e i telecronisti su Sky Sport dell’evento “Together, a Black & White show” della Juventus, organizzato per festeggiare i 100 anni di famiglia Agnelli alla guida del club. Per l’occasione, Al PalaAlpitour di Torino, un vero e proprio show con tanti momenti interessanti e poi, in chiusura, una partita di calcio a sette tra Legends bianconere. L’evento avrà inizio alle ore 20.30, quindi ecco la cerimonia d’apertura, il Juventus Family match, le Legends presentation, il primo tempo di Juventus Legends White vs Juventus Legends Black, l’Half-time Show, il secondo tempo di Juventus Legends White vs. Juventus Legends Black e la cerimonia di chiusura.

Lo studio live sarà condotto da Federica Masolin con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e Giancarlo Marocchi. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con inviati Gianluca Di Marzio, Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.