Napoli, Sky: “Garcia esonerato in caso di accordo con Conte”

Il futuro di Rudi Garcia come allenatore del Napoli è in bilico, ma c’è solo una persona che può portare all’esonero del tecnico francese. Stando a quanto riportato da Sky, Aurelio De Laurentiis avrebbe avviato i contatti con Antonio Conte, unico profilo che sta convincendo la dirigenza dei Campioni d’Italia. Garcia quindi rimarrà sulla panchina del Napoli per il momento, ma in caso di accordo con l’ex Juventus e Inter le cose potrebbero cambiare anche in modo repentino.

Da un punto di vista contrattuale Conte chiede un triennale con cifre piuttosto alte ma comunque non lontane da quelle che il Napoli ha offerto a Luis Enrique nei mesi scorsi. Stando a Gianluca Di Marzio sarà proprio Conte l’ago della bilancia, dal momento che dovrà accettare il progetto tecnico dettato dalla rosa del Napoli. L’allenatore pugliese sarebbe tentato dal fatto di avere a disposizione una rosa già molto strutturata.