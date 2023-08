LIVE – Brest-Cagliari, amichevole (DIRETTA)

Alle 18:00 di oggi, sabato 5 agosto, il Cagliari affronterà il Brest allo stadio “Francis-Le Blé”. Questa è di fatto l’ultima amichevole prima dell’inizio dell’impegni ufficiali: il 12 agosto gli uomini di Ranieri saranno di scena all’Unipol Domus per affrontare il Palermo in Coppa Italia. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Brest-Cagliari (ore 18)