Empoli, Zanetti dopo il test col Friburgo: “Ottimo allenamento, siamo rimasti in partita”

“Giocare un’amichevole davanti a 20 mila persone non è scontato. Abbiamo affrontato una squadra che parteciperà all’Europa League, sapevamo che potevano metterci in difficoltà e siamo rimasti sempre in partita. Abbiamo fatto qualche errore che dovremo migliorare. Un ottimo allenamento”. Queste le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, dopo la sconfitta in amichevole col Friburgo persa 2-0. “Dalla prossima settimana inizieranno le partite ufficiali – ha aggiunto Zanetti -. Oggi abbiamo dato minuti un po’ a tutti, anche se avevamo cinque ragazzi assenti che speriamo di recuperare per l’inizio del campionato. Dovremo avere la stessa mentalità che l’anno scorso ci ha portato in fondo”. Poi ancora: “Dobbiamo pensare al Cittadella in Coppa Italia, match che vogliamo vincere. Ci sono nuovi giocatori che si stanno inserendo e giorno dopo giorno ci conosciamo sempre meglio. Speriamo di fare un campionato come quello dello scorso anno. L’obiettivo è la salvezza”.