Equilibrio, difesa e ripartenza: tra Brest e Cagliari è 1-1

Partita difficoltosa ed ostica per il Cagliari che, nell’amichevole odierna contro il Brest, sbattono contro un netto 1-1. I ragazzi di Ranieri si trovano subito difronte ad una gara difficoltosa, fatta soprattutto in difesa, ma con comunque parecchio equilibrio tra le due fazioni. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. L’equilibrio però crolla verso l’ora di gioco, con i francesi che vanno in rete con Satriano. 10 minuti dopo però, Pavoletti mette dentro il gol del pareggio. Il risultato finale è un meritato 1-1 che non scontenta nessuna delle due squadre.