LIVE – Brescia-Feralpisalò, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta testuale di Brescia-Feralpisalò, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini guidati da Daniele Gastaldello, dopo il pareggio casalingo contro l’Ascoli, vogliono tornare al successo per restare a ridosso della zona playoff. La compagine ospite, dal suo canto, dopo la sconfitta subita in casa contro lo Spezia, spera di rialzare la testa portando a casa preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 6 ottobre alle ore 20:30. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi approfondimenti.

Brescia-Feralpisalò ore 20:30

