Mourinho-PSG, ‘Le Parisien’: “Nulla di concreto”

Il quotidiano di Parigi, ‘Le Parisien’, smentisce le voci che davano Josè Mourinho vicino al PSG: “Non esiste nulla di concreto, Josè Mourinho non è il piano A del PSG. Secondo le nostre informazioni, nessuna trattativa è stata mai avviata fra l’agente di Mourinho, Jorge Mendes, e il DS del PSG, Luis Campos. Non è lui la prima scelta della società nel caso di una separazione da Christophe Galtier, che sta per vincere il titolo di campione di Francia dopo aver vinto con il Lille nel 2021″.