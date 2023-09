LIVE – Avellino-Monopoli 4-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Avellino-Monopoli, match valido per la quinta giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Partenio-Lombardi i lupi irpini vogliono dimenticare il brutto avvio di campionato e ottenere un’altra vittoria, cosa che fin qui non sono ancora riusciti a conquistare i pugliesi, fermi a due punti in tre partite. Chi la spunterà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 24 settembre.

Avellino-Monopoli 4-0 (50′ Sgarbi, 54′ Patierno, 58′ Armellino, 66′ Patierno)

66′ – DILAGA L’AVVELLINO!!! POKER DI PATIERNO!!! L’ATTACANTE DI TESTA METTE IN RETE.

58′ – ANCORA AVELLINO!!!!!!!!!!! Sugli sviluppi di un corner, Armellino stacca più in alto di tutti. Tris Avellino!

54′ – SUL CAPOVOLGIMENTO GOL DELL’AVELLINO!!!! Cross di Sgarbi, Patierno si fa trovare pronto. 2-0.

53′ – Reagisce il Monopoli! Punizione quasi perfetta di Ghidotti che fa stampare la palla sulla traversa. Vicino al pari.

50′ – GOOOOOL DELL’AVELLINO!!!!! Destro da fuori area di Sgarbi che insacca la palla in rete!!!!

49′ – Occasionissima per l’Avellino. Patierno calcia a botta sicura, ma non trova lo specchio.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

35′ – Tito si coordina dal limite, ma la palla vola alta.

34′ – Ritmi comunque bassi, con le due squadre che ancora non sono uscite dalla fase di studio.

14′ – Dopo un avvio all’assalto dell’Avellino, il Monopoli cresce e prende campo.

6′ – Subito Avellino pericoloso. Ci prova Tito, la palla va fuori di un soffio.

1′ – Si parte.