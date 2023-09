Ligue 1 2023/24: il PSG cala il poker sul Marsiglia, decisiva la doppietta di Ramos

Il Paris Saint Germain affonda il Marsiglia per 4-0. Hamiki apre le marcature all’ottavo minuto, è poi la rete di Kolo Muani ad allungare ancora il risultato alla fine della prima frazione. Nonostante l’uscita dal campo di Mbappè per infortunio, la formazione parigina gestisce bene e nella ripresa chiude il match con una doppietta personale di Ramos.

Vittoria di misura dello Strasburgo in casa del Metz, a firmare la terza vittoria stagionale della formazione ospite è stato Diarra, con la rete messa a segno su assist di Angelo, all’83esimo. Successo anche per il Le Havre, che torna alla vittoria in casa, imponendosi 2-1 sul Clermont. Due le marcature nei primi minuti di gioco, Alioui la sblocca al quarto minuto, Bayo raddoppia poco dopo. Entrambe le reti portano l’assist di Casimir. Vana la rete al 46esimo di Konate. Stesso risultato tra Lens e Tolosa: Gelabert la sblocca al 33esimo, Said firma il nuovo pareggio alla fine del primo tempo. E’ il gol di Guilavogui a portare i primi tre punti di questa nuova stagione. Reti inviolate invece tra Montpellier e Rennes.