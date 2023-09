Pagelle Atalanta-Monza 3-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Atalanta-Monza 3-0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della terza giornata di Serie A 2023/2024. Tutto facile per la Dea, che ottiene i tre punti grazie alle reti di Ederson e Scamacca (doppietta) e torna a sorridere dopo il ko di Frosinone. Non pervenuto il Monza, mai pericoloso in fase offensiva e in grande difficoltà nel contenere gli avversari. MVP ovviamente Scamacca, ma è difficile trovare una nota negativa nella squadra di Gasperini vista stasera. Di seguito le pagelle.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Scalvini 6.5, Djimsiti 6, Kolasinac 6.5 (89′ Palomino sv); Zappacosta 6.5 (75′ Bakker 6), De Roon 6, Ederson 7, Ruggeri 6.5 (75′ Holm 6); Koopmeiners 6.5; De Ketelaere 6.5 (81′ Lookman sv), Scamacca 8 (81′ Muriel sv).

A disposizione: Toloi, Adopo, Pasalic, Rossi, Carnesecchi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 7.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Izzo 5, Marì 5 (66′ Carboni 5.5), Caldirola 5.5; Birindelli 6, Gagliardini 5.5 (66′ Bondo 6), Pessina 5, Ciurria 6; Colpani 5.5 (75′ Machìn 6), Caprari 5.5 (60′ Vignato 6); Mota Carvalho 5 (60′ Colombo 5.5).

A disposizione: Carboni F., Carboni A., Kyriakopoulos, Pereira, Cittadini, Maric, Sorrentino, Gori, Lamanna.

Allenatore: Raffaele Palladino 5.

ARBITRO: Marcenaro di Genova

RETI: 34′ Ederson, 42′ e 62′ Scamacca.

AMMONITI: Pessina, Marì, Izzo.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Angoli 7-3: Recupero: 2′ e 4′.