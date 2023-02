LIVE – Avellino-Crotone 3-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Avellino-Crotone, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2022/2023. Gli irpini, dopo essere tornare al successo contro il Potenza, vogliono dare seguito ai risultati per non mollare la zona playoff. I calabresi, invece, sono in serie positiva da diversi turni e non hanno nessuna intenzione di fermarsi, anche se il Catanzaro capolista sembra essere inarrestabile. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 6 febbraio, chi avrà la meglio?

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it seguirà il match in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SITO LEGA PRO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Avellino-Crotone 3-1 (17′ Mazzocco, 31′ D’Angelo 71′ Trotta 74′ Gomez)

_________________________________________________________________________

FINE SECONDO TEMPO

94′ – Espulso Tito dopo una rissa, Avellino in 10.

90′ – L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

83′ – Maisto sfiora il 4-1, Dini salva il Crotone.

74′ – Gomez accorcia le distanze.

73′ – Calcio di rigore per il Crotone.

71′ – Trotta trova il 3-0 dopo una mischia in area piccola.

70′ – Avellino pericoloso in contropiede.

56′ – Trotta vicino al 3-0.

55′ – Crotone che non riesce a rendersi pericoloso.

46′ – Si riparte.

46′ – Per il Crotone entrano Kargbo e Tribuzzi.

FINE PRIMO TEMPO

33′ – Avellino vicino al 3-0 con Kanoute che calcia addosso a Dini.

30′ – Raddoppia l’Avellino, gran destro a giro di D’Angelo che colpisce il palo e si insacca alle spalle di Dini.

22′ – Ci prova Chiricò di sinistro dal limite, palla che esce di poco.

17′ – Avellino in vantaggio, gran sinistro di Mazzocco su cui Dini non può niente.

17′ – Il primo giallo del match è per D’Ursi.

15′ – Avellino vicino al gol con Trotta che colpisce di destro in piena area di rigore, Dini salva il Crotone.

6′ – Crotone che prova a tenere il possesso del pallone.

1′ – Si parte.

20:25 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà il match tra Avellino e Crotone.