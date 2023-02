Serie C 2022/2023: il Crotone cade in trasferta contro l’Avellino

L’Avellino batte il Crotone 3-1 nel posticipo della 26ª giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Partita dominata dai padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio 2-0 e chiudono i giochi al 71′ con il gol dell’ex di Trotta. Accorcia Gomez su rigore. Il migliore del Crotone è Dini che salva i suoi in diverse occasioni con delle parate miracolose. Vittoria convincente per i ragazzi di Rastelli che rientrano nella zona playoff salendo a 36 punti in 7ª posizione. Stop per il Crotone che vede sempre più difficile la rimonta sul Catanzaro in vetta rimanendo fermo a 59 punti a 11 lunghezze dalla capolista.

Primo tempo in cui le squadre si studiano nei primi minuti con il Crotone che prova a tenere il possesso del pallone. L’Avellino inizia a farsi vedere in fase offensiva con Trotta che al 15′ va vicino al gol dell’1-0. Vantaggio che arriva due minuti dopo con un gran sinistro di Mazzocco su cui Dini non può niente. Crotone che esce dalla partita e concede anche il secondo gol ai padroni di casa con un destro a giro imparabile di D’Angelo che tocca il palo e si insacca alle spalle di Dini. Avellino che sfiora anche il gol 3-0 con Kanoute che non riesce ad angolare la conclusione di sinistro in piena area di rigore.

Nel secondo tempo Lerda prova a fare dei cambi offensivi per riprendere l’Avellino. Le sostituzioni non danno l’effetto desiderato con i padroni di casa che si rendono pericolosi più volte in contropiede con Trotta. Ed è proprio Trotta, ex di giornata, a trovare il gol del 3-0 dopo una mischia su calcio d’angolo. Solo 4 minuti dopo al 75′ sempre Trotta butta giù Kargbo in area e regala un calcio di rigore al Crotone. A realizzarlo è Gomez che accorcia le distanze a 15 minuti dalla fine. Il Crotone prova a riaprire il match nell’assedio finale senza riuscire a bucare Pane.