Verona-Lazio, Casale: “Altri punti persi, dobbiamo chiudere le partite”

“Purtroppo abbiamo perso ancora punti dopo una situazione di vantaggio. Non so a cosa sia dovuto, però contro le squadre sulla carta inferiori bisogna saper chiudere prima le partite. Tornare al Bentegodi per la prima volta da avversario è stato emozionante, ma avrei voluto vincere a tutti i costi con la Lazio”. Lo ha detto il difensore della Lazio Nicolò Casale dopo il pareggio contro l’Hellas Verona. “Se le partite finissero nel primo tempo, saremmo primi in classifica. Dobbiamo riuscire a portare il risultato fino al 90′ – le sue parole riportate dal sito ufficiale del club biancoceleste – evitando di pensare di aver già vinto. Ora testa all’Atalanta: sarà un’altra gara importante, negli scontri diretti finora abbiamo sempre tirato qualcosa in più, adesso dobbiamo fare questo step anche contro le altre squadre”, ha concluso Casale.