LIVE – Audace Cerignola-Virtus Francavilla, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Audace Cerignola-Virtus Francavilla, match valido per la trentunesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone C va in scena un atteso derby pugliese tra due squadre a caccia di una vittoria. Sesta contro ottava, ma sei punti a dividerle: la vittoria è davvero fondamentale per tutte e due in chiave playoff. Si parte alle ore 20.30 di domenica 12 marzo, chi riuscirà ad avere la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Audace Cerignola-Virtus Francavilla 20.30