Serie C 2022/2023, l’Audace Cerignola sale al quinto posto: 1-0 alla Virtus Francavilla

Il match-winner ha un nome e cognome: Giancarlo Malcore, autore di una fantastica prestazione, segna la rete che permette all’Audace Cerignola di sconfiggere 1-0 la Virtus Francavilla, al termine di un piacevole posticipo della Serie C 2022/2023. I padroni di casa conquistano tre punti importantissimi nella corsa play-off, vincono per la 13esima volta in campionato (9 pareggi, 9 sconfitte) e si portano a quota 48, scavalcando il Picerno al quinto posto e reagendo dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Turris. Per quanto concerne il Francavilla, invece, la propria rincorsa frena dopo aver giocato molto bene le ultime due gare, l’1-0 rifilato all’Avellino e l’1-1 casalingo contro il Potenza: la compagine resta appaiata, proprio con l’Avellino, al decimo e ultimo posto utile per qualificarsi ai play-off di Serie C.