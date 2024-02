LIVE – Atalanta U23-Vicenza 1-2, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Atalanta U23-Vicenza, match valido per il girone A di Serie C 2023/2024. Nella venticinquesima giornata si sfidano due formazioni in zona playoff e nelle zone alte della classifica: da una parte la squadra B della Dea, quarta con 38 punti, dall’altra i berici che si trovano al sesto posto con 37 punti. Chi vincerà allo stadio Comunale di Caravaggio? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 10 febbraio.

Atalanta U23-Vicenza 1-2 (27′ Rolfini, 59′ Ferrari, 93′ Falleni)

FINE SECONDO TEMPO

93′ – Accorcia le distanze l’Atalanta con Falleni.

90′ – 5 minuti di recupero.

80′ – Vicenza a caccia del tris.

75′ – Cambi da entrambe le parti.

68′ – Ritmi calati dopo il 2-0 del Vicenza.

59′ – Raddoppia il Vicenza, torna al gol Ferrari su assist di Cuomo. Ferrari non segnava da 6 giornate, settimo gol in campionato per lui.

58′ – Cartellino giallo per Gyabuaa.

57′ – Entra Sandon al posto di Laezza.

56′ – Problemi per Laezza, che non sembra voler uscire.

50′ – Atalanta che ci prova in contropiede.

48′ – Ceresoli a giro, blocca con facilità Confente.

46′ – Si riparte.

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Due minuti di recupero.

35′ – Primo ammonito del match è Berto.

32′ – Ghislandi conclude in area, bravo Tronchin ad allontanare in calcio d’angolo.

30′ – Punizione pericolosa del Vicenza, smanaccia Vismara.

27′ – Vicenza in vantaggio, Rolfini si avventa per primo sulla respinta di Vismara.

26′ – Angolo per il Vicenza.

24′ – Traversa di Capone, Atalanta vicina al vantaggio con il destro di Capone.

22′ – Punizione di poco alta di Jimenez.

15′ – Gyabuaa vicino all’1-0. Conclusione a lato di poco.

10′ – Atalanta poco pericolosa in fase offensiva.

3′ – Ferrari la butta dentro in spaccata, tutto fermo per fuorigioco.

1′ – Si parte, Vicenza in possesso di palla.

18.30 – A breve si parte.