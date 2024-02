Inter, Bastoni: “Vittoria fondamentale, siamo carichi”

“Primo tempo inguardabile, non eravamo noi. Siamo scesi in campo male e loro ci hanno mangiato. Nello spogliatoio ci siamo parlati e nella ripresa abbiamo fatto vedere le nostre qualità. Tutte le partite si vincono con l’aspetto mentale ed emotivo, abbiamo fatto uno switch mentale nella ripresa. C’era tanta voglia, sapevamo quanto era importante fare bene qua dopo la vittoria con la Juventus. È una vittoria fondamentale che ci dà tanto, siamo carichi“. A dirlo è il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ai microfoni di Dazn dopo il successo per 4-2 ottenuto contro la Roma. Si avvicinano gli ottavi di Champions con la doppia sfida con l’Atletico Madrid: “Sappiamo come si fa ad arrivare fino in fondo in Champions, proveremo a ripeterci ma con un finale diverso“.