Highlights e gol Real Madrid-Girona 4-0: Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 88

Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Girona 4-0, match valido per la Liga 2023/2024. Al Bernabeu ello scontro per il titolo eclatante prova di forza dei blancos, che sotterrano la grande sorpresa di questo campionato e mettono la freccia: i gol sono di Bellingham (doppietta), Vinicius e Rodrygo, ora +5 per la squadra di Ancelotti su quella di Michel. Di seguito ecco le immagini salienti.