Eurolega 2023/24: terza vittoria in fila per la Virtus Bologna, sconfitta 85-79 la Stella Rossa

Vola in Eurolega la Virtus Bologna, che dopo i successi con Monaco e Alba Berlino trova il terzo successo in fila battendo 85-79 la Stella Rossa alla Virtus Segafredo Arena. Parte forte nel primo quarto Bologna con Belinelli che trova con costanza la via del canestro, ma gli ospiti rispondono presente e restano a contatto. A spezzare l’equilibrio è l’ingresso in campo di Pajola, che spara due bombe e propizia un 10-0 di parziale con cui le V nere chiudono avanti in doppia cifra il primo quarto. Nel secondo parziale la Virtus fa fatica in attacco, e la Stella Rossa ne approfitta rientrando a -4 grazie ad Hanga e Mitrovic. È Lundberg sbloccare i padroni di casa: il danese coadiuvato dal solito Shengelia e da un preziosissimo Cordinier in entrambe le metà campo piazza un parziale di 12-0 che manda in fuga i ragazzi di Banchi sul +16.

Nella ripresa la Stella Rossa prova a rifarsi sotto, ma le V nere sono brave a tenere a debita distanza gli avversari ancora con Belinelli e Shengelia sugli scudi. A fine terzo quarto però rientrano a -7 sul 62-55 i serbi grazie a due bombe dall’angolo di Giedraitis e al sottomano sulla sirena di Napier. A inizio ultima frazione torna subito ad un vantaggio rassicurante la Virtus con Lundberg e Mickey, ma la formazione di Ivanovic è coriacea e non molla, e grazie a Mitrovic e Napier rimane a galla. Nel finale una tripla di Teodosic riporta a -4 i serbi, ma Bologna è fredda dalla lunetta e riesce a conservare il vantaggio. Finisce 85-79 per la squadra di coach Banchi che continua a rimanere ai piani alti della classifica.