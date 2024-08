LIVE – Atalanta-Real Madrid, Gasperini in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta testuale della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista della sfida tra Atalanta e Real Madrid, finale della Supercoppa Uefa 2024. La Dea disputerà la finale tra le vincenti delle due più importanti coppe europee, dopo aver vinto l’Europa League nella passata stagione grazie alla splendida cavalcata culminata col successo in finale contro l’imbattuto, fino a quel momento, Bayer Leverkusen. L’appuntamento con la conferenza stampa è per martedì 13 agosto, quando il tecnico orobico parlerà per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

17:08 – “Stadio bellissimo, così come la città. Non ero mai stato a Varsavia, è una sede importante per questa partita. Ci sono tutte le condizioni per una gara di grande livello. Faremo il massimo per cercare di tirar fuori una prestazione che possa essere apprezzata”.

17:07 – “Questa è comunque una partita che una squadra italiana non gioca da 14 anni. E’ quanto di meglio ci potesse succedere giocare un match del genere”.

17:06 – “Lookman sta bene. E’ tra quelli che ha iniziato il ritiro subito dal 10 luglio e per questo ha una condizione migliore rispetto a chi magari arriva dall’Europeo. Lui è tra quelli che sta meglio e per noi è importante”.

17:05 – “Retegui è prontissimo come tutti, per lui è una partita stimolante. Ha giocato già partite importanti in Nazionale”.

17:02 – “Nel calcio succede di avere infortuni o altre cose. E’ chiaro che vorresti arrivare a partite come queste al meglio delle possibilità, ma succede di avere delle defezioni, lo sappiamo. Però devo dire che anche quando siamo andati a Liverpool o in altri campi avevamo delle assenze e come successo in quelle occasioni, ho chiesto ai ragazzi di fare una bella partita. Per me è fondamentale questo, senza pensarea chi c’è e chi non c’è”.

17:01 – “Avere Mbappé contro è un ostacolo ancora più grande per noi, ma sono più grandi le motivazioni. Non succede sempre, ma a volte nel calcio si sovvertono anche i pronostici”.

17:00 – “Indubbiamente Ancelotti è un riferimento per tutti gli allenatori in Italia e nel mondo. I miei ricordi personali risalgono a tanto tempo fa, abbiamo fatto il corso insieme a Coverciano e lui allenava la Juventus quando io allenavo la Primavera bianconera. Sono anche molto amico del preparatore Pintus, è bello ritrovarsi in una finale europea di così tanto prestigio dopo tanto tempo. E’ un bel traguardo anche per me.”

16:58 – “L’Atalanta viene a giocare una partita di un prestigio incredibile. Lo fa con il suo stolito entusiasmo, con la voglia di stupire, ci presentiamo così a questa gara che sappiamo essere molto difficile”

16:58 – Arrivato Gasperini. Inizia la conferenza stampa.

16:55 – Si fa attendere il tecnico della formazione orobica, che subito dopo la conferenza guiderà l’ultimo allenamento della vigilia nello stadio in cui domani andrà poi in scena il match.

16:45 – Buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista della sfida tra Atalanta e Real Madrid, finale della Supercoppa Uefa 2024. A breve il tecnico risponderà ai media.