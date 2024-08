Atalanta-Real Madrid, Gasperini: “Partita di prestigio, vogliamo stupire”

“L’Atalanta non ha nessuna difficoltà, viene a giocare una partita di un prestigio incredibile, col suo solito entusiasmo e con la voglia di stupire, giochiamo contro la squadra più titolata al mondo, metteremo in campo tutto il nostro orgoglio per cercare di fare una grande partita”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Un’Atalanta che si presenta con un organico ridotto tra infortuni e problematiche varie: “Nel calcio succede di avere infortuni o altre cose. E’ chiaro che vorresti arrivare a partite come queste al meglio delle possibilità, ma succede di avere delle defezioni, lo sappiamo. Ho chiesto ai ragazzi di fare una bella partita. Per me è fondamentale questo, senza pensare a chi c’è e chi non c’è”.

Sui singoli: “Retegui è prontissimo come tutti, per lui è una partita stimolante. Ha giocato già partite importanti in Nazionale. Lookman sta bene. E‘ tra quelli che ha iniziato il ritiro subito dal 10 luglio e per questo ha una condizione migliore rispetto a chi magari arriva dall’Europeo. Lui è tra quelli che sta meglio e per noi è importante”.

Su Ancelotti: “Indubbiamente Ancelotti è un riferimento per tutti gli allenatori in Italia e nel mondo. I miei ricordi personali risalgono a tanto tempo fa, abbiamo fatto il corso insieme a Coverciano e lui allenava la Juventus quando io allenavo la Primavera bianconera. Sono anche molto amico del preparatore Pintus, è bello ritrovarsi in una finale europea di così tanto prestigio dopo tanto tempo. E’ un bel traguardo anche per me.”