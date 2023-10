LIVE – Arzignano-Padova, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Arzignano-Padova, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Si parte alle ore 20.45 di sabato 21 ottobre allo stadio Tommaso Dal Molin per un nuovo impegno che attende la capolista, ospite di una formazione partita in modo altalenante ma pur sempre dentro la zona playoff. I veneti, però, vogliono vincere ancora e restare da soli al comando. Chi vincerà?

DOVE VEDERE LA PARTITA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Arzignano-Padova ore 20.45