Psg, Luis Enrique: “Mbappé e Ramos da pelle d’oca, siamo pericolosi in ogni zona”

L’allenatore del Psg Luis Enrique parla della squadra dopo il successo contro lo Strasburgo: “Siamo pericolosi praticamente in ogni zona e questo è un vantaggio per la squadra. Parliamo di quattro attaccanti, ma potrebbero essere anche sei, otto, dato che giocavano anche Vitinha come esterno o Carlos Soler. Quando abbiamo la palla siamo tutti attaccanti. Gonçalo Ramos come Kolo Muani o Asensio sono giocatori che sono attaccanti ma anche difensori quando non abbiamo la palla. Quando vedo Ramos o anche Mbappé capaci di retrocedere per aiutare la squadra mi viene la pelle d’oca. Crea un’energia, è qualcosa di spettacolare. e qualcosa che sto cercando. Barcola e Kang-in Lee a centrocampo? Stiamo scoprendo giocatori che hanno giocato pochissimo dall’inizio della stagione, come Bradley, Lee o Fabian Ruiz. Dare loro tempo per giocare permette anche loro di conoscersi e questo ci permette di essere più imprevedibili”.