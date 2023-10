Serie C 2023/24: il Padova fissa la vetta, l’Arzignano cede ancora

Il Padova mantiene la vetta imponendosi sull’Arzignano per 2-1, nella nona giornata di Serie C 2023/24.

Primo tempo a reti inviolate, nonostante le tantissime occasioni, soprattutto per i padroni di casa. Al settimo minuto di provano gli ospiti con De Marchi che manda alta una buona conclusione, sono poi Cazzadori, Baldè, Parigi con una traversa presa e Casini, a sfiorare le reti. Quest’ultimo viene però espulso per doppia ammonizione, i padroni di casa restano in dieci al termine della prima frazione. Ad inizio ripresa arriva subito una nuova occasione per Parigi che la mette per Davi che conclude con il destro, conclusione fuori misura. A sbloccarla è la formazione di Torrente al 62esimo: Bortolussi insacca bene su cross di Favale firmando il primo vantaggio. E’ poi Capelli qualche minuto dopo a raddoppiarla con il suo piattone destro. Vana la rete sul finale di Grandolfo, stallano in decima posizione i padroni di casa.