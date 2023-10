Arzignano-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Padova, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Trasferta ostica per il Padova, capolista del Girone A di Serie C che dovrà vedersela contro un Arzignano che nelle ultime cinque viene da quattro vittorie ed una sola sconfitta e che vuole lanciarsi in zona playoff. Diretta dalle 20:45 su Sky Sport 254 e NOW TV.

