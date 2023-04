LIVE – Alessandria-Ancona 3-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Antonio Di Cello 134

L’Alessandria sfida l’Ancona nella trentaseiesima giornata di Serie C 2022/2023. Entra nel vivo il girone B e le due squadre cercano punti per obiettivi diversi. I padroni di casa cercano la salvezza, ma la classifica è preoccupante: terzultimo posto a 32 punti. Morale diverso per l’Ancona che con una vittoria può avvicinarsi al quarto posto del Gubbio, mentre le prime tre posizioni sono inaccessibili. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale. Fischio d’inizio alle 18:00 di giovedì 6 aprile.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Alessandria-Ancona 3-0 (27′ Galeandro, 34 e 34′ Sylla)

90+5′ – Finisce il match.

90′ – Cartellino rosso per Mondonico. Ancona in nove.

80′ – Ci prova ancora Paolucci, palla alta.

70′ – Spagnoli tenta la conclusione ravvicinata, ma con un bel intervento difensivo Checchi salva.

60′ – Sylla semina il panico ed entrando in area conclude in porta, ma il portiere ospite è attento.

45′ – Finisce il primo tempo.

38′ – 3-0 DELL’ALESSANDRIA! Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Lamesta, Sylla riesce ad agganciare il pallone e batte Checchi.

34′ – GOOOL DELL’ALESSANDRIA!! Uno due terribile per i padroni di casa. Raddoppio di Sylla.

27′ – GOLLL DELL’ALESSANDRIA!!! Galeandro non sbaglia dagli undici metri.

27′ – RIGORE PER L’ALESSANDRIA!! Estrema punizione per i padroni di casa ed espulsione per De Santis.

16′ – Primo cartellino del match per De Santis.

11′ – Paolucci dell’Alessandria va vicino al gol, Checchi riesce a neutralizzare

1′ – Inizia il match.