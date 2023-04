Feyenoord, il ministro della giustizia olandese: “Valutiamo di far giocare tutte le gare a porte chiuse”

Gli scontri in occasione del match Feyenoord–Ajax rischiano di costare caro alla tifoseria di casa. A spiegarlo è stato il ministro della Giustizia e Sicurezza, Dilan Yesilgoz: “Vogliamo fare chiarezza sull’accaduto ed è possibile che ci siano delle conseguenze. Tra le ipotesi c’è anche quella di far giocare tutte le partite casalinghe del Feyenoord a porte chiuse“. Il motivo principale riguarda la recidività dei tifosi, che dopo i recenti episodi di violenza a Tirana in occasione della finale di Conference League ci sono ‘cascati di nuovo’. Situazione da monitorare attentamente anche in vista del doppio confronto di Europa League, in cui il Feyenoord affronterà la Roma.