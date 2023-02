LIVE – Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: sprint femminile (DIRETTA)

La diretta testuale della sprint femminile ai Mondiali 2023 di biathlon a Oberhof. Saranno cinque le azzurre al via: Dorothea Wierer partirà con il pettorale numero 13, Samuela Comola con il 14, Lisa Vittozzi con il 17, Rebecca Passler con il 41 ed Hannah Auchentaller con il 63. Appuntamento alle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

15:00 – Lisa Vittozzi arriva al traguardo ed è prima al momento. Peccato per quell’unico errore, che peccato.

14:59 – Dorothea Wierer è quarta al traguardo.

14:58 – Attenzione ad Hanna Oeberg! E’ la quarta a fare 10/10 al tiro. Esce anche davanti ad Herrmann dal secondo poligono!

14:58 – Julia Simon al traguardo con 12” di ritardo rispetto a Davidova.

14:57 – Herrmann fa 10/10 al tiro e va verso l’oro in casa!

14:56 – Hauser fa compagnia a Davidova con il 10/10 al tiro. Ma sugli sci finora ha pagato qualcosa.

14:55 – Lisa Vittozzi nonostante l’errore esce dal secondo poligono con soli 2” di svantaggio rispetto a Davidova.

14:54 – 22:10.2 il crono di Davidova al traguardo.

14:53 – 4/5 per Lisa Vittozzi, che peccato! Ma è pienamente in corsa.

14:53 – 3/5 per Samuela Comola.

14:52 – Tantissime vittime sta facendo il poligono in piedi. Davidova continua ad essere l’unica con zero errori. Tocca a Lisa Vittozzi.

14:52 – Dorothea fa 4/5 in piedi, quasi impossibile puntare al podio.

14:50 – Clamoroso! Due errori per Julia Simon, che ora dovrà compiere un mezzo miracolo nella parte finale sugli sci.

14:49 – Al secondo poligono commette un altro errore anche Elvira Oeberg. Per ora Davidova l’unica con lo zero.

14:48 – Primo poligono per Herrmann e 5/5. E’ sui tempi di Lisa Vittozzi.

14:46 – Lampic fa un disastro nel poligono in piedi, addirittura 1/5. 5/5 di Davidova, che si candida per un risultato importante.

14:45 – Zero anche per Lisa Vittozzi! L’azzurra è momentaneamente in testa.

14:45 – Trova lo zero Comola!

14:44 – Purtroppo un errore per Dorothea Wierer al primo poligono, costretta al giro di penalità.

14:43 – 5/5 anche per Julia Simon.

14:42 – Partita forte sugli sci Lisa Vittozzi, in linea con le primissime.

14:40 – Un errore durante il primo poligono per Elvira Oeberg.

14:40 – Wierer e Comola con la stessa andatura nel primo chilometri, pagano circa 14” dalla testa.

14:38 – 5/5 al primo poligono anche per Davidova.

14:38 – Lampic parte alla grande sugli sci e trova lo zero al primo poligono.

14:36 – Parte Dorothea Wierer!

14:32 – Quasi tutte le favorite hanno scelto di partire nel primo gruppo, quindi potremo avere riferimenti importanti sin da subito.

14:30 – Parte Mari Eder con il primo pettorale. Partenze ogni 30”.

14:28 – Tanto vento ad Oberhof, condizioni tutt’altro che semplici. Wierer con il pettorale 13, poi Comola con il 14 e Vittozzi con il 17.

14:25 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Si avvicina la seconda gara di questi Mondiali di biathlon. Dopo l’argento nella staffetta mista, l’Italia prova ad ottenere altre medaglie nella sprint femminile con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.