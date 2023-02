Brasile, Espn annuncia: Ancelotti nuovo ct della Nazionale a partire da luglio

Tra i favoriti per il ruolo di nuovo commissario tecnico della nazionale del Brasile spicca Carlo Ancelotti. Nonostante il tecnico italiano abbia smentito le indiscrezioni, ribadendo di essere legato al Real Madrid da un contratto fino al 2024, ESPN Brasil ha rivelato come le due parti abbiano già trovato l’accordo. Ancelotti avrebbe addirittura informato i giocatori del Real che a fine stagione lascerà la squadra, proprio per sedersi sulla panchina della Selecao. Per lui pronto un contratto fino ad agosto 2026, al termine dei Mondiali in Nord America.