LIVE – Biathlon, inseguimento maschile Pokljuka 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale dell’inseguimento maschile di Pokljuka, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno quattro gli azzurri al via: Tommaso Giacomel, sesto nella sprint di ieri, seguito da Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e David Zingerle. Appuntamento alle ore 14.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

LA START LIST