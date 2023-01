Nazionali, Portogallo: accordo verbale con l’ex ct del Belgio Martinez

Il Portogallo è alla ricerca di un nuovo ct dopo la spedizione deludente in Qtar, terminata con l’eliinazione agli ottavi contro il Marocco. I lusitani potrebbero affidarsi a Roberto Martinez che, terminata l’avventura sulla panchina dei diavoli rossi con l’eliminazione già al termine della fase a gironi dei Mondiali del Qatar, avrebbe già un accordo verbale con la Federcalcio portoghese, in cerca di un nuovo commissario tecnico dopo il divorzio con Fernando Santos. Secondo The Athletic già la prossima settimana potrebbe arrivare la conferma ufficiale dell’arrivo dell’allenatore spagnolo sulla panchina dei lusitani.