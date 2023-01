LIVE – Biathlon, inseguimento femminile Anterselva 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale dell’inseguimento femminile di Anterselva, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno cinque le azzurre al cancelletto di partenza: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler. Appuntamento alle ore 13. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

13.32- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale.

13.30- Finisce qui! Vince Hermmann davanti a Vittozzi e Elvira Oeberg. Wierer settima.

13.27- Guida Herrmann davanti a Vittozzi ed Elvira Oeberg. Hanna Oeberg quarta e Roiseland quinta. Wierer settima.

13.24- Si arriva all’ultimo poligono. Wierer ne sbaglia due! Due errori anche per Roiseland. Vittozzi con lo zero, può lottare con il podio. Vittozzi seconda!

13.20- Terzo poligono. Un errore per Wierer, Roiseland 5/5 veloce, bene anche Hermmann. Zero per Vittozzi, ora quinta! Wierer con Roiseland ed Hermmann a guidare la gara.

13.15- Guida Wierer, con 26.6 di vantaggio su Herrmann e 27.4 su Chevalier.

13.11- Si arriva al secondo poligono. Zero per Wierer, errori per tutte le altre atlete di testa! Wierer davanti sola. 5/5 anche per Vittozzi!

13.07- Guida Wierer, davanti a Oeberg e Chevalier. Vittozzi 11esima.

13.06- Primo poligono a terra. Wierer con lo zero! Anche Oeberg e Chevalier, 4 errori per Simon! Bene Vittozzi, 5/5!

13.05- Dopo 1.7 km guida Elvira Oeberg, subito dietro Wierer e Chevalier.

13.00- Si parte! Wierer al via, poi Chevalier e Oeberg.

12.55- Amici e amiche di Sportface.it, benvenuti alla diretta testuale dell’inseguimento femminile ad Anterselva della Coppa del Mondo di biathlon 2022/23. Ancora pochi istanti al via!