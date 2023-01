Formazioni ufficiali Venezia-Sudtirol, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Venezia e Sudtirol, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. Il Venezia aveva iniziato ad ottenere risultati con il cambio in panchina, ma nelle ultime tre partite ha racimolato appena un punto, interrompendo una lenta risalita in classifica. I biancorossi di Bisoli rappresentano una bella realtà di questo campionato e arrivano dal successo ottenuto contro il Brescia lo scorso turno. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-SUDTIROL

VENEZIA: Joronen, Ceccaroni, Ceppitelli, Svoboda, Jajalo, Busio, Johnsen, Zampano, Crnigoj, Novakovich, Pohjanpalo.

SUDTIROL: Poluzzi, Celli, Curto, Belardinelli, Casiraghi, Rover, Zaro, Tait, De Col, Masiello, Odogwu.