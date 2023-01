LIVE – Virtus Bologna-Verona, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Verona, sfida valida come diciassettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Fase della stagione non brillante per gli uomini di coach Scariolo, battuti di un punto da Brindisi nell’ultimo turno, e in generale con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Ora la sfida contro l’insidiosa formazione scaligera, che dopo aver battuto il Brescia ha perso di misura contro Pesaro, ed è alla ricerca di altri punti fondamentali in ottica salvezza. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 29 gennaio sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA 2023

TABELLONE COPPA ITALIA 2023

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 17^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

VIRTUS BOLOGNA-VERONA