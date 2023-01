Fiorentina, Biraghi: “Se le prestazioni rimangono queste, i risultati arriveranno”

Intervenuti nel post gara di Lazio-Fiorentina, sia Biraghi che Dodo. “Siamo ancora in corsa su tre competizioni, dobbiamo solo andare avanti e recuperare le energie. Ora abbiamo la Coppa Italia, continuiamo a lavorare: se le prestazioni sono queste, i risultati arriveranno”. Ha detto il difensore. “Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo preso gol su calcio d’angolo e mischia – ha detto il giocatore viola ai microfoni di DAZN – però andiamo via soddisfatti. Il ritorno di Gonzalez? Per noi è importantissimo, purtroppo è stato fuori tanto per un problema che l’ ha perseguitato a lungo. Sono contento che abbia ritrovato il sorriso, ci può dare una mano da qui alla fine”, ha concluso Biraghi.

Dodo ha invece continuato: “Sono stato sette mesi fermo per la guerra in Ucraina, questo per un calciatore è complicato. Ora sto migliorando anche in un campionato difficile come la Serie A. Nico Gonzalez è un amico, tutti i giorni parliamo di calcio. Ci siamo detti che dobbiamo dare tutti, oggi ha segnato e sono felice. Per me lui è un calciatore che mette bene il pallone in area, è un nazionale e per me è una gratificazione giocare con lui”, ha concluso il difensore.