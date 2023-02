LIVE – Virtus Bologna-Venezia, quarti di finale Coppa Italia A1 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Venezia, sfida valida per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. Dopo le prime due partite di ieri, l’incontro tra Vu Nere e lagunari apre il programma della seconda giornata della competizione. In palio, il pass per la semifinale che metterà l’una contro l’altra la vincente e una tra Tortona e Trento. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di giovedì 16 febbraio sul parquet del Pala Alpitour di Torino, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

