LIVE – Virtus Bologna-Varese 98-82, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Varese, sfida valida come trentesima e ultima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Doveva trattarsi dell’antipasto di un possibile scontro ai playoff, invece gli uomini di coach Brase si sono ritrovati a dover festeggiare la salvezza con una giornata di anticipo dopo la penalizzazione subita (e in seguito ridotta). Per la formazione di coach Scariolo, rimane importante una vittoria per provare a riprendersi la testa della classifica. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 7 maggio sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VIRTUS BOLOGNA-VARESE 98-82

FINE PARTITA

9′ – Due per Coordinier 98-82

9′ – Tre punti per Caruso, 96-82

8′ – Due per Mannion, 96-79

8′ – Da tre Caruso, 94-79

8′ – Due punti per Camara, 94-76

8′ – Due per Lundberg 92-76

8′ – Mannion da due, 90-76

8′ – Da tre De Nicolao, 88-76

8′ – Da tre Jaiteh, 88-73

7′ – Da tre Bellinelli, 85-73

7′ – Da tre Caruso, 82-73

6′ – Da tre Pajola, 82-70

6′- Da tre Woldetensae , 79-70

5′ – Ancora Jiteh da due, 79-67

5′ – Jaiteh da due, 77-67

5′ – De Nicolao da tre, 75-67

4′ – Woldetensae segna da libero, 75-64

4′ – De Nicolao da due, 75-63

3′ – Da tre Bellinelli, 75-61

3′ – Due punti per Lundberg, 72-61

FINE TERZO QUARTO

8′ – Da tre Abass, 70-61

8′ – Due su due per Lundberg, 67-61

7′ – Punti, tre, per De Nicolao. 65-61

7′ – Lundeberg da tre, 65-58

7′ – Jaiteh due su due, 62-58

6′ – Due punti per Jaiteh, 60-58

6′ – Tre punti di Ross, 58-58

6′ – Due punti per Ferrero, 58-55

5′ – Due per Mickey, 58-53

5′ – Bellinelli uno su due da lunetta. 56-53

4′- Da tre Ross, 55-53

3′ – Ancora da Shengelia, 55-50

3′ – Shengelia da due, 53-50

3′ – Da tre Ferrero, 51-50

3′ – Due punti di Ferrero, 51-47

3′ – Tre punti di Coordinier, 51-45

3′ – Da tre Ojeleye. 48-45

3′ – Da tre, Woldetensae. 46-45

3′ – Mickey uno su due da lunetta, 46-42

2′ -Due punti per Virginio, 45-42

2′ – Tre punti per Virginio, 45-40

1′ – Ojeleye da due, 45-37

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Due punti per De Nicolao. 43-39

10′ – Shengelia uno su due da libero, 43-37

9′ – Uno su due per Cordinier, 42-37

8′ – Mickey uno su due da lunetta, 41-37

8′ – Da due Mickey, 40-37

7′ – De Nicolao risponde, 38-37

7′ – Da tre Bellinelli, 38-34

6′ – Bellinelli in sospensione, 35-34

5′ – Woldetensae ancora da tre, 33-34

5′ – Jaiteh firma il sorpasso, 33-31

4′ – Abass due su due da lunetta, 31-31

3′ – Bellinelli da tre, 29-31

3′ – Ancor Owens da due, 26-31

3′ – Pajola uno su due da libero, 26-29

3′ – Due punti di Owens, 25-29

2′ – Jaiteh due su due da lunetta. 25-27

1′ – Woldetensae ancora da tre, 23-27

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Lundberg due su due da lunetta, 23-24

8′ – Ross show, 21-24

7′ – Due punti per Ross, sorpasso: 21-22

7′ – Due punti per Caruso, 21-20

7′ – Due punti ancora per Ross, 21-18

6′ – Jaiteh da due due, 21-16

6′ – Due punti per Ross, 19-16

5′ – Shengelia da due, 19-14

5′ – Mannion da due, 17-14

4′ – Ojeleye da tre, 15-14

4′ – Owense uno su due da libero, 12-14

3′ – Woldetensae ancora da tre, 12-13

3′ – Courdinier da due, 12- 10 Bologna

3′ – Owens da due, 10-10

3′ – Ojeleye da due, 10- 8 Bologna

3′ – Woldetensae da tre, 8-8

3′ – Mickey da due, 8-5

3′ – 3 punti per Virginio di Vare- 6-5

2′ – 6-2 per Bologna.