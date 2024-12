Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Stella Rossa, sfida valida come 14^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Le Vu Nere sono reduci dall’ennesima sconfitta nella competizione, arrivata contro l’ALBA Berlino: un KO che ha certificato ancora di più la crisi di risultati della squadra, portando anche alle dimissioni di Luca Banchi. La proprietà ha quindi virato per l’ingaggio di Dusko Ivanovic, tecnico di lungo corso e di grande carattere, noto per la sua capacità di ottenere risultati anche risolvendo situazioni molto complicate. Da vedere se ciò avverrà già da questa partita, contro una squadra che è uscita dalla zona play-in dopo aver perso contro l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 6 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VIRTUS BOLOGNA-STELLA ROSSA 87-94



FINE QUARTO QUARTO 87-94

40′ – Canestri di Clyburn e Petrusev, perde ancora la Virtus. 87-94

39′ – Tripla di Kalinic e 2/2 Petrusev. 85-90

38′ – Canestro Shengelia, Petrusev da tre firma il sorpasso dei serbi. 82-83

37′ – Tripla di Canaan. 80-80

36′ – 2/2 Canaan, poi tripla Pajola. 80-75

34′ – Quattro punti consecutivi di Pajola, +10 Virtus. Poi contro parziale Stella Rossa. 75-70

32′ – Tripla Canaan e gioco da tre di Belinelli. 68-63

31′ – Gioco da tre di Davidovac. 65-60

FINE TERZO QUARTO 63-57

30′ – Canestro di Shengelia a chiudere il quarto. 63-57

28′ – 2/2 di Clyburn e altri due punti per Shengelia, ora per la Virtus arriva anche l’allungo. 59-52

27′ – Tripla di Cordinier. 55-52

26′ – 2/2 di Cordinier, poi Diouf firma il pareggio. 52-52

25′ – Serie di canestri per Shengelia e Zizic, 2/2 di Mitrovic e Clyburn da due. La Virtus rimane a contatto con gli avversari. 48-52

21′ – Canestro di Dobric, tripla sbagliata da Shengelia: si riparte. 38-46

FINE SECONDO QUARTO 38-44

20′ – Clyburn e Canaan non sbagliano dalla lunetta, poi Petrusev ne mette altri due. 38-44

18′ – Hackett e Cordinier, la Virtus torna a un possesso di svantaggio. 32-35

17′ – Tripla di Canaan dopo il canestro di Cordinier.

16′ – La Virtus torna a fare punti con Shengelia. 26-32

15′ – Gioco da tre di Mitrovic. 24-32

15′ – Palla persa da Shengelia, Mitrovic mette il +5. 24-29

14′ – Gioco da tre di Shengelia. 24-25

11′ – Canaan e 1/2 di Giedraitis, avanti la squadra di Belgrado. 19-21

FINE PRIMO QUARTO 19-18

10′ – Tripla di Miller-McIntyre, Stella Rossa a -1. 19-18

8′ – Canestro di Cordinier e gioco da tre di Diouf: 18-13.

5′ – 2/2 Clyburn. 13-11

4′ – Contropiede Stella Rossa, Kalinic con la schiacciata della parità. 11-11

3′ – Ripartenza di Clyburn per il +4, poi 2/2 Petrusev. 9-7

2′ – Prima tripla anche per le Vu Nere con Clyburn. 7-5

1′ – Palla a due, si comincia! 2/2 di Shengelia dopo il fallo di Daum, Kalinic risponde con la tripla dall’angolo. 2-3

20:20 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di Virtus Bologna-Stella Rossa, al via tra pochi minuti.