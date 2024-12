Grande spettacolo nell’anticipo della 13esima giornata di Bundesliga 2024/25 tra Stoccarda e Union Berlino. Alla fine a spuntarla in rimonta per 3-2 sono i biancorossi padroni di casa, che provano così a rientrare in zona Europa salendo a 20 punti in classifica. A passare in vantaggio sono i capitolini, che la sbloccano al 37′ grazie a Doekhi, poi a inizio ripresa raddoppiano con Skov. La formazione di Sebastian Hoeness però non demorde e riapre la contesa al 51′ con il gol del subentrato Woltemade, che si ripete al 59′ facendo doppietta e 2-2. Il gol vittoria arriva al 69′ grazie al capitano di serata, Atakan Karazor, che regala così i tre punti alla sua squadra.