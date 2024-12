Ascoli e Lecco sugli scudi negli anticipi della diciottesima giornata di di Serie C 2024/2025. Il Picchio ha rifilato un pesante 4-1 interno al Sestri Levante, trovando così la terza vittoria consecutiva: sembra funzionare dunque la cura Mimmo Di Carlo, che ha permesso ai marchigiani di uscire dalla zona play-out, ora lontana 4 punti. Succede tutto nella ripresa, con Marsura che sblocca la gara al 48′ e Varone che raddoppia quattro minuti più tardi; i liguri provano a riaprirla con Clemenza, ma Corazza infila una doppietta e chiude i conti. Ancora meglio fa il Lecco, che tra le mura amiche cala il pokerissimo al Caldiero Terme: finisce 5-1 grazie alle reti di Tordini, Ionita, Galeandro e alla doppietta di Sipos; di Filiciotto su rigore la rete del momentaneo pareggio dei veronesi. I lombardi provano così a riproporsi in zona play-off, al decimo posto con 23 punti.

Nell’altra gara del girone A trionfa il Novara, che infligge a domicilio la seconda sconfitta stagionale al Trento, che non perdeva dalla prima di campionato. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Di Carmine, ma la rimonta dei piemontesi si concretizza grazie a due rigori di Ranieri e alla rete di Morosini. Trento fermo al quarto posto con 30 punti, mentre il Novara si avvicina con 28. Nel girone C finisce 1-1 infine tra Audace Cerignola e Team Altamura: la rete nella ripresa di Grande permette agli ospiti di riacciuffare l’iniziale vantaggio a pochi secondi dall’intervallo di Capomaggio. Occasione fallita dunque per i padroni di casa, fermi al secondo posto ma a -3 dal Benevento capolista.