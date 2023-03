Basket, Eurolega 2022/2023: la Virtus Bologna cade contro il Real Madrid, playoff sempre più lontani

Nella sfida valida come trentesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket, la Virtus Bologna crolla in casa contro il Real Madrid. Finisce 96-79 per i fortissimi spagnoli, che bissano il successo ottenuto nell’ultimo turno contro l’Olimpia Milano. Vittoria numero 21 per i Blancos, già certi della qualificazione ai playoff, che raggiungono provvisoriamente in vetta l’Olympiacos. Niente da fare invece per gli uomini di coach Scariolo, incapaci di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Monaco e sempre più lontani dalla zona playoff.

Dopo un primo tempo dominato dal Real, che detta legge fin dal quarto iniziale, le vu nere reagiscono e accorciano le distanze fino al -7, credendo nella possibile rimonta. Un quarto parziale clamoroso da parte degli ospiti spegne tuttavia le speranze della Virtus, che nel finale deve limitarsi a rendere il passivo meno pesante. I migliori realizzatori della serata sono Marco Belinelli e Mario Hezonja, entrambi con 26 punti a referto e cecchini da tre punti. Sugli scudi anche Yabusele con 24 punti. Per la squadra di Chus si tratta anche di una rivincita dato che nel match d’andata era stata sconfitta per 95-91 tra le mura amiche.

TABELLINO VIRTUS BOLOGNA-REAL MADRID 79-96

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 26, Ojeleye 18, Shengelia 10, Bako 9, Hackett 5, Mannion 4, Jaiteh 4, Weems 3, Abass 0, Lundberg 0, Mickey 0, Camara NE

REAL MADRID: Hezonja 26, Yabusele 24, Deck 11, Musa 8, Abalde 7, Fernandez 6, Tavares 6, Rodriguez 4, Hanga 2, Tavares 2, Cornelie 0.