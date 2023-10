LIVE – Venezia-Paris 75-81, Eurocup 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Venezia-Paris, sfida valida come 2^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Non è iniziata bene la stagione europea per gli uomini di coach Spahija, che hanno perso al debutto nella trasferta contro i London Lions; in questa sfida, quindi, l’Umana Reyer cercherà i primi punti davanti al proprio pubblico contro la squadra francese che ha invece superato senza troppi problemi i Wolves Vilnius. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 11 ottobre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VENEZIA-PARIS 75-81

QUARTO QUARTO – FINISCE QUI. 75-81 PER PARIS.

QUARTO QUARTO – Shorts da lunetta chiude forse il match da libero. 73-78

QUARTO QUARTO – SIMMS DA DUE REGALA UNA SPERANZA! 73-76

QUARTO QUARTO – Shorts con una grande penetrazione. 70-75

QUARTO QUARTO – SIMMS DA TRE!!!! VENEZIA NON MUORE MAI 70-73

QUARTO QUARTO – Hifi da tre splendido. 67-73

QUARTO QUARTO – Teesitori per il sorpasso da libero. 67-66

QUARTO QUARTO – TESSITORI DA TRE!!! Venezia si riporta a contatto. 65-66

QUARTO QUARTO – Tucker rimette Venezia a contatto. 62-64

QUARTO QUARTO – Shorts mette il più 4. 60-64

QUARTO QUARTO – Word mette il sorpasso Paris. 60-62

QUARTO QUARTO – Paris mette il 60 pari. Ultimo quarto al cardipalma.

FINISCE TERZO QUARTO

TERZO QUARTO – Tessitori due su due da lunetta. 59-52

TERZO QUARTO – Tucker in contropiede da due. 57-52

TERZO QUARTO – Hifi due su due da lunetta. 55-52

TERZO QUARTO – Tessitori da due. 55-50

TERZO QUARTO – Simms da tre, rimette le distanze. 53-48

TERZO QUARTO – Hifi da tre. 50-48

TERZO QUARTO – Inizia il terzo quarto

FINISCE IL SECONDO QUARTO

SECONDO QUARTO – Tucker da tre per il sorpasso. 41-40

SECONDO QUARTO – Malcom mette il canestro del sorpasso. 38-40 Paris

SECONDO QUARTO – Simms ancora da due. 38-35

SECONDO QUARTO – Simms ancora protagonista. Gancio e tiri liberi. Gioco da tre completo.

SECONDO QUARTO – Tessitori fa faville e la mette. 33-29

SECONDO QUARTO – Hifi due su due da lunetta. 31-29

SECONDO QUARTO – Malcom mette da tre. 31-27 Venezia.

SECONDO QUARTO – Simms show, serve Tessitori che da sotto mette il 29-24

SECONDO QUARTO – Simms da tre allo scadere dei 24 secondi. Più tre Venezia.

SECONDO QUARTO – Tucker mette due su due da lunetta. 24-24

SECONDO QUARTO – Due tiri liberi per Venezia.

FINISCE IL PRIMO QUARTO

PRIMO QUARTO – Paris ancora avanti. 22-24

PRIMO QUARTO – Palleggio, arresto e tiro per De Nicolao. 22-21

PRIMO QUARTO – Tucker fa due su tre dalla lunetta. 20-14

PRIMO QUARTO – Tre tiri liberi per Venezia.

PRIMO QUARTO – Tessitori da due per il 10-8

PRIMO QUARTO – 3-3, Tessitori risponde alla tripla di Paris.

19.59 Pochi minuti e ci siamo. Sportface.it vi racconterà la diretta testuale del match.